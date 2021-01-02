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Gölcük mesire alanındaki hayvanlar unutulmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.01.2021 13:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanları için, Gölcük mesire alanına mama bırakıldı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle Gölcük mesire alanındaki sokak dostlarını yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Gölcük mesire alanındaki hayvanlar unutulmadı

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanları için, Gölcük mesire alanına mama bırakıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle Gölcük mesire alanındaki sokak dostlarını yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Biçer “ Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Belediyemiz tarafından işletilen bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanındaki turizm yatırımlarımız devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında yalnız bırakmadığımız sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla mama bırakıyoruz” dedi.

Gölcük mesire alanındaki hayvanlar unutulmadı

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