Gölcük sahilinde görülen deniz anası yoğunluğu azaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahilinde görülen deniz anası yoğunluğu azaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, denizde biyolojik yaşamın yoğun olduğunu söyledi.

Mevsimsel değişikliklerin denizde birtakım olayları tetiklediğine işaret eden Önem, "Her zaman olan bir durum. Denizdeki besin kaynakları artıkça organizmalar bunlardan beslenerek çoğalıyor. Şu anda da deniz anaları çoğaldı, yarın yosunlar çoğalabilir. Hangisi üstün gelirse uygun ortamı ve sıcaklığı yakalarsa çoğalıyor." ifadelerini kullandı.

Gölcük sahilinde, deniz anası yoğunluğunda zaman zaman artış görülebiliyor.

