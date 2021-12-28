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Gölcük Tabiat Parkı'nda sokak hayvanları için yem bırakıldı

28.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölcük Tabiat Parkı'nda sokak hayvanları için yem bırakıldı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetrenin üzerinde olduğu, geceleri hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü tabiat parkında bulunan kedi ve köpeklerin beslenmesi için harekete geçildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parkında bulunan kedi ve köpekler için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Ekipler, kedi ve köpeklere verilmek üzere tabiat parkında bulunan tesis görevlilerine de yem teslim etti.

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