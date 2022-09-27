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Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

27.09.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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