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Gölcük Yaylası misafirlerini uğurladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’na gelen bayram misafirleri evlerine dönmeye başladı.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’na gelen bayram misafirleri evlerine dönmeye başladı. çevre düzenlemeleri ile göz dolduran Gölcük mesire alanında, bayram tatili boyunca adım atacak yer kalmadığı görüldü.
Kurban bayramı süresince Gölcük mesire alanını yaklaşık 10 bin günübirlikçi vatandaşın ziyaret ettiğini belirten Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bu yıl dikimini yaptıkları 13 dekarlık lavanta bahçesinin, çevrecilerin beğenisini kazandığını ifade etti.
Başkan Biçer, projesi tamamlanarak Kütahya İl Özel İdaresi desteğiyle yapımına başlanan 15 adet Gölcük taş konak evleriyle kır lokantasının, gelecek yıl gölcük yaylasına gelecek olan misafirlere hizmet vereceğini belirtti.

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