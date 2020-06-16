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Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’nda yapılacak olan taş konak evleri için, önceliğin doğanın korunması olduğu bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, projesi tamamlanıp yapım aşamasına gelinen Gölcük taş konak evlerinin yapımı sırasında çevrenin korunarak, hiçbir ağacın kesilmeden turizme katkıda bulunacaklarını ifade etti.Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ilk etapta 550 bin TL destek alınarak yapımına başlanılacak olan, 55 metrekare kullanım alanına sahip taş konakları için, Gölcük yaylasında bilgilendirme toplantısı yapan Başkan Biçer, “Şu an burada olmamızın asıl sebebi, şehrimizin yerel dinamiklerinin, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları’nın ve muhtarlarımızın, yapacak olduğumuz taş konaklarının Gölcük yaylasının neresinde olduğunun bilinmesidir.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’nda yapılacak olan taş konak evleri için, önceliğin doğanın korunması olduğu bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, projesi tamamlanıp yapım aşamasına gelinen Gölcük taş konak evlerinin yapımı sırasında çevrenin korunarak, hiçbir ağacın kesilmeden turizme katkıda bulunacaklarını ifade etti.
Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ilk etapta 550 bin TL destek alınarak yapımına başlanılacak olan, 55 metrekare kullanım alanına sahip taş konakları için, Gölcük yaylasında bilgilendirme toplantısı yapan Başkan Biçer, “Şu an burada olmamızın asıl sebebi, şehrimizin yerel dinamiklerinin, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları’nın ve muhtarlarımızın, yapacak olduğumuz taş konaklarının Gölcük yaylasının neresinde olduğunun bilinmesidir. Şu an söz konusu alandayız. Burası piknikçiler tarafından kullanılmayan ve ağaçlandırılmamış bir alandır. Yol genişletme çalışması sebebiyle, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilmesi uygun görülen 6 adet ağacın kesilmesine dahi razı olmadık. Bizler Gölcük Yaylası’nda, ağaç katliamı yapılmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.
Yapılan bilgilendirme konuşmasında, Simav Belediyesi tarafından 29 yıllığına kiralanan Gölcük mesire alanına yapılması planlanan, 15 adet taş konak ve 1 adet kır lokantası için alınan resmi izin yazısı okundu.
Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu, taş konakların nereye yapılacağı hususunda bilgi edindiklerini, ağaçların kesilmeyeceğini, kanalizasyonun göle verilmeyeceğini öğrendiklerini belirterek, yönetim kurulunda olumlu bir rapor hazırlayacaklarını ifade etti.
Başkan Biçer, yapılacak olan taş konakların yanı sıra, yazın bisiklet, kışın kızak kiralamak suretiyle, Gölcük Yaylası’nda turizmi biraz daha eğlenceli hale getirmek istediklerini belirtti.

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