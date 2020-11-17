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Gölcük Yaylası’nda yoğun çalışma

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve belediye tarafından işletilen, bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’ndaki turizm destekli çalışmalar, aralıksız devam ediyor.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, göreve geldikleri günden bu yana Gölcük mesire alanında uygulanmak üzere hazırladıkları projeleri tek, tek hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve belediye tarafından işletilen, bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’ndaki turizm destekli çalışmalar, aralıksız devam ediyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, göreve geldikleri günden bu yana Gölcük mesire alanında uygulanmak üzere hazırladıkları projeleri tek, tek hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Bölgenin en önemli turizm merkezi durumuna getirmeyi düşündüğümüz Gölcük mesire alanındaki sosyal tesisleri hizmete açtık. Yakın tarihte tamamlanacak olan taş konak evlerinin çevresindeki piknik alanlarıyla ağaçlık alanlardaki zemin ve çevre temizlik çalışmaları haftanın her günü yapılıyor. Yeni piknik alanlarını açılması için direnaj kanalları, yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarına gece gündüz devam ediyoruz” dedi.

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