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Gölcük'e "açık hava denizcilik müzesi" kazandırılacak

26.10.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından belediyeye devredilen 53 dönüm alanın bir bölümünde oluşturulacak mekanda, donanmayla ilgili askeri objeler sergilenecek.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığından belediyeye devredilen 53 dönüm alan, içinde açık hava denizcilik müzesinin de yer alacağı park olarak hizmet verecek.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nın yanında, sahil kenarında bulunan alanda basın toplantısı düzenleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe açısından tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Sezer, proje üzerinde detaylı çalışacaklarını, alanın çok büyük olduğunu belirterek Milli Savunma Bakanlığından devredilen, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığının yanındaki alanda yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Milli Savunma Bakanlığıyla yapılan protokolün 53 dönümlük alanı kapsadığını aktaran Sezer, "Bulunduğumuz alanın içerisinde Deniz Ana Üs Komutanlığı içerisinde bulunan askeri objelerin sergilendiği bir açık hava denizcilik müzesi olacak. Objelerin kenar bölgelere yerleştirilmesi planlandı, objelerin neler olacağı belirlendi." dedi.

Sezer, Gölcük'ün donanma kenti olduğuna işaret ederek "Bu alana gelenler, donanmayla ilgili askeri objeleri görecekler. Yani bulunduğumuz alan, açık hava denizcilik müzesi haline gelecek. Buranın askeri alan olduğunu ve Gölcük'ün donanma kenti olduğunu hatırlatacak objeler olacak." ifadelerini kullandı.

"BÖLGE FİİLEN PARK OLARAK KULLANIMA AÇILDI"

Sezer, ayrıca alanın sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Alanda bulunan 1970'li yıllarda yapılan 12 bloklu lojmanla alakalı performans analizi ve teknik inceleme yapıldı. Yeni bir bina yapmakla onarmanın maliyeti şu an aynı. Bu alanın da sosyal kültürel tesis alanı olarak belirlenmesi hasebiyle lojmanların yıkımına, yapılan ihale sonucunda Gölcük Belediyesi tarafından başlanıldı. Gölcüklü hemşehrilerimizin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri tesisler yer alacak. Ağırlıklı olarak yeşil alanın korunmasına gayret edeceğiz. Netice itibarıyla Gölcük'ün böyle bir alana, 53 dönümlük bir yeşil alana kavuşması bizim açımızdan, Gölcüklüler açısından tarihi bir an. Bulunduğumuz bölge fiilen park olarak kullanıma açıldı. Vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, sosyal anlamda vakit geçirebilecekleri alanlar olarak planladık."

Protokol kapsamında 3 blok lojman onarımının, Gölcük Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ve Bakanlığa teslim edildiğini aktaran Sezer, bu alanla askeri bölgenin ayrılması için duvar ördüklerini anlattı.

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