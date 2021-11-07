Gölcük'e hafta sonu ziyaretçi akını

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, sonbaharda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Hafta sonu tatilini Gölcük'ün büyüleyen güzelliği eşliğinde geçirmek isteyen binlerce kişi, tabiat parkında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Araçlarını park etmekte zorlanan ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Piknik yaparak keyifli vakit geçiren tatilciler, bol fotoğraf çektirdi.

Tabiat parkının büyüleyen güzelliği ve yoğunluğu, drone ile de görüntülendi.



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