Gölcükspor, 5 yıl aradan sonra 3. TFF Lig’e yükseldi

Uzun yıllar TFF 3. Lig’de mücadele ettikten sonra 2021 yılında Bölgesel Amatör Lig’e düşen Gölcükspor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile oynadığı yükselme play-off maçını penaltı atışlarıyla 5-4 kazanarak yeniden 3. Lig’e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, İzmir’de Bornova Aziz Kocaelispor Stadyumu’nda oynanan yükselme play-off final mücadelesinde Ankara ekibi Keçiören Belediyesi Bağlumspor’u penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek 3.Lig’e yükseldi.
Taraftarların yalnız bırakmadığı Gölcükspor’da teknik direktör Yusuf Tokuş ve öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

90 dakikası golsüz geçilen maçın birinci uzatma devresinde öne geçen kırmızı-siyahlı Kocaeli ekibi avantajını maç sonuna taşıyamadı. 120. dakikada bulduğu golle skoru 1-1’e getirerek yeniden umutlanan Başkent ekibi ise 5. penaltı atışlarında kaçırdığı golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

2021 yılında amatör lige düşen ve 37 yıl sonra profesyonel lige veda eden Gölcükspor’un 5 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige dönmesi ilçede ve Kocaeli’de büyük mutluluk yaşattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

