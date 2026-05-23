Galatasaray'da Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba, Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor! Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli golcüye sunduğu "büyük maaş indirimli ve 1 yıllık" yeni sözleşme teklifi Icardi tarafından kesin bir dille reddedildi.

Burak Kavuncu
Galatasaray’da üst üste gelen şampiyonlukların mimarı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi cephesinde, Florya’yı sarsacak çok ciddi bir kontrat krizi patlak verdi. Dünyaca ünlü Nijeryalı gazeteci Buchi Laba’nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Arjantinli süperstar, sarı-kırmızılı yönetimin masaya koyduğu ilk teklifi hiç düşünmeden elinin tersiyle itti.

GALATASARAY'DA ICARDI DEPREMİ! "SAYGI DUYULAN BİR KONTRAT BEKLİYORUM" DEDİ, İNDİRİMLİ TEKLİFİ REDDETTİ!

Galatasaray taraftarının adına şarkılar bestelediği Mauro Icardi ile yönetim arasındaki ipler, yeni sözleşme pazarlıklarında gerildi. Kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran golcü oyuncu, kariyerinin bu döneminde kısa vadeli bir planlamanın parçası olmak istemiyor.

"BÜYÜK İNDİRİM VE 1 YIL" FORMÜLÜ ÇÖKTÜ!

Sarı-kırmızılı kurmayların, takım içi maaş dengesini korumak ve yaşlanan kadroyu finanse edebilmek adına Icardi'nin mevcut yüksek maaşında ciddi bir kesintiye gitmek istediği öğrenildi. Ancak Victor Osimhen'in yakın arkadaşı oldupu bilinen gazeteci Buchi Laba'nın aktardığına göre, bu teklif Arjantinli oyuncu tarafından neredeyse bir "saygısızlık" olarak nitelendirildi. Icardi, Galatasaray'a aidiyet hissettiğini ancak mali ve süresel anlamda hak ettiği değeri görmek istediğini net bir şekilde menajeri vasıtasıyla iletti.

ARJANTİNLİ GOLCÜ İSTEKLERİNİ BELİRTTİ!

Mauro Icardi'nin masadaki talepleri ise son derece net: Sarı-kırmızılı kulüpten uzun vadeli proje isteyen Icardi, kendisine teklif edilen 1 yıllık geçici kontratı kesinlikle kabul etmiyor, en az 2 veya 3 yıllık uzun vadeli bir taahhüt istiyor.

Öte yandan yıldız isim yönetimin talep ettiği seviyedeki büyük bir maaş indirimine sıcak bakmıyor; kulübün kendisine hak ettiği finansal saygıyı göstermesini bekliyor.

