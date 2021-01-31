Gölcükspor, lider Soma’ya hazırlanıyor

3. Lig ekiplerinden Gölcükspor, lider Somaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin ikinci yarısına Çarşambaspor deplasmanında aldığı bir puanla başlayan 3. Lig 3. Grup temsilcisi Gölcükspor, Perşembe günü evinde ağırlayacağı lider Somaspor maçına puan hedefiyle hazırlanıyor. Teknik direktör Adil Kuru nezaretinde çalışmalarına başlayan Kırmızı-Siyahlılar antrenmanda düz koşu ve koordinasyon çalışması yaptı. Bilal Yener Arıca’nın da takımla çalışmaya başladığı Gölcükspor’da hafif sakatlıkları bulunan Yunus Özdemir ve Cihan Halil antrenmana katılmazken kulüp başkanı Hüseyin Çardak da antrenmanı takip etti. Tunahan Köse, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık ve Kadir Öge takımdan ayrı çalıştı.

Somaspor maçına puan hedefiyle çıkacaklarını söyleyen Gölcükspor Teknik Direktörü Adil Kuru, “Somaspor şuan grupta lider ve çok iyi bir takım. Ama bizde çok iyi hazırlanarak bu haftayı puanla kapatmak istiyoruz. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız var ve hazırlar. Onlardan da faydalanmak istiyoruz. Somaspor maçını puansız geçmek istemiyoruz, inşallah başaracağız’’ dedi.

