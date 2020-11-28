Gölcükspor’da Adil Kuru mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı

0’lık Esenler Erokspor mağlubiyetini oyuncuların bireysel hatalarına bağladı. Rakip teknik adam ise şampiyonluk hedefi için çalıştıklarını belirtti.

“Bireysel hatalardan kaybettik”

Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra görevi bırakan teknik direktör Tunahan Akdoğan’ın ardından takımı maça çıkaran kulübün gençlik geliştirme teknik sorumlusu Adil Kuru Esenler Erokspor mağlubiyetini bireysel hatalara bağladı. Kuru, “Güçlü rakibimize karşı hazırladığımız oyun planlarını sahada uygulamaya çalıştık. Fakat rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Buna karşın kendi oyunumuzu ortaya koyup sonuca gitmeye çalıştık. Yaptığımız bireysel hatalardan rakibin daha avantajlı konuma geçtiği durumlar oldu. Rakibimizi tebrik ederiz” dedi.

“Oğuzhan’a gerekeni yapacağız”

Futbolcu Oğuzhan Türkmen’in oyundan alınmasının ardından ’Sanki biz öndeyiz, beni çıkarıyorsun’ diyerek soyunma odasına gitmesiyle ilgili olarak ise Adil Kuru, “Bu maça çok iyi hazırlanan oyuncularımızdan biriydi. Çok şeyler yapmak istiyordu. Fakat oyunda ağırlığını koyamadı. Maçın atmosferi ve gerginliği de vardı. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Hafta için de kendisiyle görüşeceğiz ve takıma olumsuz yansımaları olduğunu söyleyeceğiz. Üst düzey profesyonel oyuncunun bu tarz hareketlerini kendisine yakıştıramadık. Gerekenleri yapacağız” diye konuştu.