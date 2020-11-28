YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gölcükspor’da Adil Kuru mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı

Gölcükspor’da Adil Kuru mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

0’lık Esenler Erokspor mağlubiyetini oyuncuların bireysel hatalarına bağladı.

0’lık Esenler Erokspor mağlubiyetini oyuncuların bireysel hatalarına bağladı. Rakip teknik adam ise şampiyonluk hedefi için çalıştıklarını belirtti.

“Bireysel hatalardan kaybettik”
Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra görevi bırakan teknik direktör Tunahan Akdoğan’ın ardından takımı maça çıkaran kulübün gençlik geliştirme teknik sorumlusu Adil Kuru Esenler Erokspor mağlubiyetini bireysel hatalara bağladı. Kuru, “Güçlü rakibimize karşı hazırladığımız oyun planlarını sahada uygulamaya çalıştık. Fakat rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Buna karşın kendi oyunumuzu ortaya koyup sonuca gitmeye çalıştık. Yaptığımız bireysel hatalardan rakibin daha avantajlı konuma geçtiği durumlar oldu. Rakibimizi tebrik ederiz” dedi.

“Oğuzhan’a gerekeni yapacağız”
Futbolcu Oğuzhan Türkmen’in oyundan alınmasının ardından ’Sanki biz öndeyiz, beni çıkarıyorsun’ diyerek soyunma odasına gitmesiyle ilgili olarak ise Adil Kuru, “Bu maça çok iyi hazırlanan oyuncularımızdan biriydi. Çok şeyler yapmak istiyordu. Fakat oyunda ağırlığını koyamadı. Maçın atmosferi ve gerginliği de vardı. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Hafta için de kendisiyle görüşeceğiz ve takıma olumsuz yansımaları olduğunu söyleyeceğiz. Üst düzey profesyonel oyuncunun bu tarz hareketlerini kendisine yakıştıramadık. Gerekenleri yapacağız” diye konuştu.

Dinçel: Hedefimiz şampiyon olmak
Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra Esenler Erokspor’un başına geçen teknik direktör Selahaddin Dinçel ise, “Esenler Erokspor olarak ligdeki hedefimiz şampiyon olarak üst lige çıkmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Kazandığımız için de mutluyuz” dedi. Maç sonrası sevincinin tepki görmesiyle ilgili olarak ise “Başkanımızı ve yöneticilerimizi selamladık. Abartılı bir sevincimiz olmadı. Rakibe de, alınan skora da saygımız var. Kocaelispor’da başkanın söylemlerinden sonra etkilenen bir iki arkadaşın tepkisi vardı. Kimseye saygısızlık etmedik” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Sahil Eczanesi
Karamursel
Mavi Eczanesi
Derince
Çankaya Eczanesi
Darica
Çınar Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Cevher Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.