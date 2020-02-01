Gölcük’te alternatif yol çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te D-130 yoluna alternatif olması amacıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’de birçok önemli ulaşım projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir merkezlerinde daha rahat seyahat edebilmesi için alternatif güzergahlar oluşturmayı sürdürüyor. Devam eden çalışmalar ile mevcut durumda tek gidiş, tek geliş olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, çalışmalar tamamlandığında çift gidiş gelişli hale gelerek kaldırımları da 22 metre genişliğe sahip olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu da D-130 Karayoluna alternatif olması amacıyla Merkez Mahallesi’nde başlatılan genişletme çalışmalarını inceledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Gündoğdu’ya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti. Çalışmalarda yol kazı ve dolgu işlemleri tamamlanarak yolun alt temel ve temel serimleri gerçekleştirildi. Alt yapı hat çalışmaları büyük oranda tamamlanan yolda ilerleyen günlerde asfalt serimi yapılması planlanıyor.

Duble yol olarak genişletilerek vatandaşların hizmetine sunulacak olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, vatandaşların Gölcük ilçe merkezi içerisindeki alternatif güzergahı olacak. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Donanma ve Adnan Menderes Caddeleri ile birleşerek, vatandaşlar tarafından şehir merkezindeki ışıklara girmeden kullanabilecek. Bu üç cadde vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlarken D-130 yoluna da alternatif olarak kullanılabilecek.



