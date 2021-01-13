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Gölcük’te bisiklet yolu

13.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı’na yapılan bisiklet yolu hizmete açıldı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanında beton dökümü yapılan bisiklet yolunun çizgileme, işaretleme işlemlerinin tamamlanarak bisikletçilerin hizmetine açıldığını belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı’na yapılan bisiklet yolu hizmete açıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanında beton dökümü yapılan bisiklet yolunun çizgileme, işaretleme işlemlerinin tamamlanarak bisikletçilerin hizmetine açıldığını belirtti. Başkan Biçer, “ Doğa harikası Gölcük Yaylası’nda, yürüyüş parkuru ile birlikte 2 bin 880 metrelik bisiklet yolunun yapım işlemini tamamladık. Piknikçilerimizin kullanabilecekleri bisiklet yolumuz, göl kenarı ve orman içi olarak tasarlandı. 9 metrelik köprü ile dere geçişi kolaylaştırıldı. Bisiklet yolu güzergahında su drenajlarının içine büzler konuldu.Yapımında sona gelinen taş konak evleri ve lavanta bahçeleri arasında bisiklet sporu yapılabilecek. Dağ sporları ve karavancılara da ev sahipliği yapan Gölcük yaylası mesire alanında, turizm projelerini hazırlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyoruz ” dedi.

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