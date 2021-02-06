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Gölcük’te üst geçitlere bakım çalışması

06.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Gölcük belediyesi, kentin içerisinden geçen karayolu sebebi ile vatandaşların kullanımına sunulan yaya üst geçitlerine bakım ve onarım çalışması yaptı.Gölcük Belediyesi, D-130 Karayolu sebebiyle vatandaşların karşıdan karşıya geçmek için kullandığı yaya üst geçitlerinin kullanım ömrünü yükseltmek için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gölcük belediyesi, kentin içerisinden geçen karayolu sebebi ile vatandaşların kullanımına sunulan yaya üst geçitlerine bakım ve onarım çalışması yaptı.
Gölcük Belediyesi, D-130 Karayolu sebebiyle vatandaşların karşıdan karşıya geçmek için kullandığı yaya üst geçitlerinin kullanım ömrünü yükseltmek için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce Şehit İsmail Demircan, Şehit Deniz Akdeniz ve Söğütlü Pınar Camisi önünde bulunan yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımları yapılmış ve kullanım ömürleri uzatılmıştı. Şehit Murat İlerigelen Yaya Üst Geçidi’nin de korozyonlu merdiven basamakları, Gölcük Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde imal edilen merdivenlerle yenilenmişti, korozyona uğrayan yürüyüş yolunun saçları da değiştirilmişti. Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından üst geçidin boyanmasından sonra imal edilen aksamlarla ve dayanıklı pleksi malzeme ile de üstü kapatıldı.

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