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Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 21.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bu anlamda özverili çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Yaman, "Bayırköy belediyesi olarak şartlar ne olursa olsun gerek genel anlamdaki projelerimize gerekse belde halkımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak için belediye çalışanlarımızın sorumluluğu içinde olan işlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu konuda zaman saat gözetmeden çalışan belediye personellerimize gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalarından dolayı tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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