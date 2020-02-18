Gölete düşen balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, teknesi ile Kemer Baraj Gölü’ne açılan ve tekneden düşerek gölette kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Bozdoğan Kemer Baraj Gölü’nde 16 Şubat’ta arkadaşlarını gezdirdikten sonra balık tutmak için tekrar göle açılan balıkçı Önder Gülhan (45) akşam eve dönmedi. Teknesi gölde boş olarak bulunan Gülhan için yakınları Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü ekipleri gölde havadan ve sudan arama çalışması başlattı. Dün yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınmazken, çalışmalar bugün sabah ta devam ederken, ekipler kayıp balıkçıya ait olduğu iddia edilen kıyıya vurmuş bir ayakkabı buldu. Arama çalışmalarına İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri de katılırken, henüz kayıp balıkçı Gülhan’a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına katılmak için Ankara’dan uzman ekip beklendiği öğrenildi.

