Gölge oyununda, 22 yıl sonra ışıklar ilk kez korona virüs ile kapandı

Tokat’ta 22 yıldır aralıksız sahne alan Geleneksel Türk Gölge Oyunu Hacivat Karagöz gösterileri, korona virüs ile ışıklarını kapattı.

Tokat’ta 3’üncü kuşak lokantacılık yapan Kemal Atan Gür, bir taraftan da sahip olduğu köfteci dükkanının altındaki oda tiyatrosunu işletiyordu. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülkemizde uygulanan tedbirler kapsamında kültürel faaliyetlere ara verildi. Tokat’ta 22 yıldır karagöz oyunu oynatılan ve ayrıca her hafa bir tiyatro oyunu ile sanatseverlerle buluşan Münir Özkul Oda Tiyatrosu da bu karar kapsamında ışıklarını kapattı. Kemal Atan Gür, oyunlara Hacivat ve Karagöz’ün ağzından korona virüs mesajı vererek ara verdi. Sanatçı Gür, “Tokat’ta ve civar illerde de yaşayan herkes her Cuma günü lokantamızın altında bulunan Münir Özkul Oda tiyatrosunda, saat 19.30’da Karagöz oyunu olduğunu bilir. Hiçbir reklama gerek duymadan, sosyal medyada bile paylaşmadan her hafta salonumuz Karagöz izleyicisiyle doluyordu. Ama bütün dünya büyük bir kaos ile karşı karşıya kaldı biliyorsunuz. Bu korona virüstü. Çin’den bütün dünyaya yayıldı, ülkemize de geldi. Şakaydı gerçek oldu hakikaten. Tabi devletimiz hakikaten çok yerinde ve etkin önlemler aldı. Biz de bu önlemlere uymak zorundayız vatandaş olarak. En son oyunumuzu geçen Cuma oynadık. Zaten pazartesi saat 24.00 itibari ile yasak geldi ve Karagöz ışığını kapattı. Artık ne zaman açılır, nasıl olur bilemiyoruz. Rabbim tez zamanda bu felaketten önce ülkemizi sonra bütün dünyayı kurtarsın. Ve yine eski zamanlara dönelim. Tiyatromuzu oynayalım, Karagözümüzü oynatalım” şeklinde konuştu.