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Gölköy’e asfalt plenti müjdesi

ORDU HABERLERİ  | 01.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gölköy ilçesinde asfalt plenti kuracaklarını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gölköy ilçesinde asfalt plenti kuracaklarını belirtti. Hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacak olan asfalt plenti, Gürgentepe, Mesudiye ve çevre ilçelere de hizmet verecek.
Toplam yol ağı Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu’da ulaşım alanında yapılan yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Kronikleşen sorunları çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştirirken, ekonomik çözümler üretmeyi de ihmal etmiyor. Daha önce belediye envanterine kazandırılan asfalt plenti, taş ocağı ve iş makineleriyle kısa zamanda hızlı bir mesafe kaydeden Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinin kaderini değiştirecek yeni bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.
Gölköy ilçesinde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bölgede bir asfalt plenti kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Gölköy’de kurulacak asfalt plentinin ekonomik olarak büyük tasarruf sağlayacağını belirten Başkan Güler, “Gölköy ilçemizde Gölköy Belediyemize ait taş ocağıyla birlikte kırma tesisinde incelemeler yaptık. Burası daha evvel işletilmiyordu. Belediyemiz burayı işletmeye alıyor, bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda buraya asfalt plentimizi getirip, kendi asfaltımızı üreteceğiz. Hem taş ocağı, hem kırma tesisini değerlendirip, buraya kuracağımız asfalt plentiyle, çevre ilçelere de hizmet verip, çok daha ekonomik bir asfalt üretmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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