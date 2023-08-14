YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Gölköy’ün kırsal noktalarında ’mobil kanser taraması’ hizmeti başlatıldı

Gölköy’ün kırsal noktalarında ’mobil kanser taraması’ hizmeti başlatıldı

14.08.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ordu’nun Gölköy ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık çalışanlarının, kırsal mahallelerde mobil kanser taraması hizmetine başladığını duyurdu.

Gölköy’ün kırsal noktalarında ’mobil kanser taraması’ hizmeti başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar ile ekipler kırsal mahallelerin tüm noktalarında mobil kanser taraması hizmetine başladı. Sağlık görevlileri kırsal mahallelerde düzenli olarak kolon, rahim ağzı taramaları, risk gurubundaki vatandaşlara mamografi randevusu, diyabet ve tansiyon tarama hizmetleri veriyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ordu Gölköy’de gezici kanser taraması. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanlarımız, kırsal mahallelerde düzenli olarak kolon, rahim ağzı taramaları, risk grubundaki vatandaşlara mamografi randevusu, diyabet, tansiyon tarama hizmetleri veriyor. Böylece fındık hasadı döneminde bile taramalar aksamıyor" ifadelerine yer verdi.

Dr. Betül Özdemir, mobil sağlık hizmetleri çerçevesinde çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Dr. Özdemir, "Şeker tansiyon ölçümü ve kanser tarama çalışmalarını yürütüyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile iş birliği yaparak Gölköy ilçemizin bütün icra mahallelerinde dahil çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özellikle vatandaşlarımızda kanser dahi erken teşhis konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hedefle bütün Gölköy halkını kanser taramalarını yaptırmak üzere Gölköy Toplum Sağlığı Merkezimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:30
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:37
Yatsı
21:08

Ordu Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Hekimoğlu eczanesi
Altinordu
Yilmaz eczanesi
Altinordu
Gönül eczanesi
Aybasti
Fatma eczanesi
Kumru
Saglik eczanesi
Altinordu
Arzu eczanesi
Ikizce
Tan eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.