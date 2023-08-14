Gölköy’ün kırsal noktalarında ’mobil kanser taraması’ hizmeti başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar ile ekipler kırsal mahallelerin tüm noktalarında mobil kanser taraması hizmetine başladı. Sağlık görevlileri kırsal mahallelerde düzenli olarak kolon, rahim ağzı taramaları, risk gurubundaki vatandaşlara mamografi randevusu, diyabet ve tansiyon tarama hizmetleri veriyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ordu Gölköy’de gezici kanser taraması. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanlarımız, kırsal mahallelerde düzenli olarak kolon, rahim ağzı taramaları, risk grubundaki vatandaşlara mamografi randevusu, diyabet, tansiyon tarama hizmetleri veriyor. Böylece fındık hasadı döneminde bile taramalar aksamıyor" ifadelerine yer verdi.

Dr. Betül Özdemir, mobil sağlık hizmetleri çerçevesinde çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Dr. Özdemir, "Şeker tansiyon ölçümü ve kanser tarama çalışmalarını yürütüyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile iş birliği yaparak Gölköy ilçemizin bütün icra mahallelerinde dahil çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özellikle vatandaşlarımızda kanser dahi erken teşhis konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hedefle bütün Gölköy halkını kanser taramalarını yaptırmak üzere Gölköy Toplum Sağlığı Merkezimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

