YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Göller Bölgesine doğal mesire alanı

Göller Bölgesine doğal mesire alanı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik alanları oluşturmaya devam ediyor.Hacılar Kızılören yolu üzerinde bulunan Uzungöl çevresinde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.Hacıların birçok doğal güzelliğe sahip olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, “Hacılarımızın güzel bölgelerinden birinde yine incelemelerde bulunuyoruz.

Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik alanları oluşturmaya devam ediyor.
Hacılar Kızılören yolu üzerinde bulunan Uzungöl çevresinde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Hacıların birçok doğal güzelliğe sahip olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, “Hacılarımızın güzel bölgelerinden birinde yine incelemelerde bulunuyoruz. Burası Uzun Göl, Göller Bölgesi diye bilinen bir bölge. Hem mesire alanı hem doğal yaşam alanı. Bir taraftan da doğa sporlarıyla uğraşan sporcularımızın uğrak yeri. Bir taraftan vatandaşlarımızın doğal piknik alanı. Burada nasıl bir güzelleştirme yapabiliriz. Burayı daha nasıl bilinir hale getirebiliriz diye bugün ekibimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Bu güzelliği bütün Hacılarımız biliyor ama bütün Kayseri’mize de bütün Türkiye’mize tanıtmak için çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu yaz böyle bir güzel çalışma yapacağız. Bu doğal güzelliği bu doğal alanı görmeyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Nevin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.