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Göller Yöresi'nde 2022 yılı sayımında en çok "sakarmeke" görüldü

11.02.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göller Yöresi'nde 2022 yılı sayımında en çok "sakarmeke" görüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Göller Yöresi'nde bu yılki su kuşu sayımlarında 17 sulak alanda 45 türden 298 bin 445 kuşun tespit edildiği bildirildi.

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göller Bölgesi 2022 yılı su kuşu sayımlarının tamamlandı belirtildi.

Sulak alanlar açısından zengin olan bölgede kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek amacıyla her yıl düzenli gerçekleştiren Kış Ortası Su Kuşu Sayım çalışmalarının 15 Ocak'ta başladığı aktarıldı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünce Burdur, Isparta ve Antalya'daki sulak alanlarında yürütülen sayım çalışmalarını Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Uzman Biyolog Lale Aktay Sözüer, Kuş Gözlemcisi Mustafa Erturhan'ın koordine ettiği kaydedildi.

DKMP 8.Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği sayımların 35 katılımcıyla 17 sulak alanda yapıldığı bildirilen açıklamada, "Göller Bölgesi'nde 2022 kış ortası su kuşu sayımında 45 türden 298 bin 445 kuş tespit edildi. En çok su kuşu sayılan alanlar Beyşehir ve Eğirdir gölleri olurken sakarmeke sayım yapılan sulak alanlarda en çok sayılan tür oldu. Sakarmekeyi, Macar ördeği, elmabaş patka, karabatak, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri takip etti. Su olmadığı için kuş görülemeyen alan ise Çorak (Bayındır) Göl oldu." ifadeleri kullanıldı.

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