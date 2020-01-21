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  4. Göller Yöresi'nde 739 bin 142 su kuşu sayıldı

Göller Yöresi'nde 739 bin 142 su kuşu sayıldı

BURDUR HABERLERİ  | 21.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Göller Yöresi'nde 739 bin 142 su kuşu sayıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, Göller Yöresi olarak adlandırılan bölgedeki 18 sulak alanda yapılan çalışmada 43 türden 739 bin 142 su kuşu sayıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Karataş Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılı Kış Ortası Su Kuşları Sayımı (KOSKS) çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'de KOSKS çalışmalarının 1967'de başladığını belirten Kamil, sayımların 2004'ten itibaren her yıl düzenli yapıldığını vurguladı.

Sayım çalışmalarının bölgedeki biyoçeşitliliğin izlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Kamil, şunları kaydetti:

"Sayımların amacı, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonunun kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimleri belirlemek. Türlerin dağılımlarını tespit ederek ortaya çıkan verilerle alanlar ve su kuşu türleri için koruma planları geliştirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz 2020 yılı döneminde Göller Yöresi'ndeki 18 sulak alanda, 43 türden 739 bin 142 su kuşu saydı. Bölgede en çok görülen kuş türleri 434 bin 990 sakarmeke, 97 bin 191 elmabaş patka, 75 bin 478 macar ördeği, 30 bin 559 çamurun ve 12 bin 288 bahri kuşu olarak sıralandı."

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