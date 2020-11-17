YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gölmarmara 6 Eylül Meydanı şahane oldu

Gölmarmara 6 Eylül Meydanı şahane oldu

MANİSA HABERLERİ  | 17.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara ilçesinde atıl durumdaki 6 Eylül Meydanı’nda başlattığı peyzaj çalışmaları, yeşillenmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara ilçesinde atıl durumdaki 6 Eylül Meydanı’nda başlattığı peyzaj çalışmaları, yeşillenmeye başladı. Aydınlatmalarının da yenilendiği meydan, ilçeye canlılık getirirken, Gölmarmara sakinleri çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Eylül ayında Gölmarmara ilçesini ziyaret etmiş, ziyaretler kapsamında 6 Eylül Meydanı’nda vatandaşların peyzajla ilgili taleplerini de dinlemişti. Vatandaşların talebine anında yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydanda başlattığı çalışmayı tamamladı ve peyzaj çalışmalarının da yeşillenmesiyle birlikte, meydan kendisini göstermeye başladı. Aydınlatmalarının yenilenmesiyle de, 6 Eylül Meydanı gece ayrı, gündüz ayrı bir güzelliğe kavuştu.
İlçeye canlılık getirdi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hummalı çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaları yürütürken vatandaşlardan gelen taleplere de duyarsız kalmadıklarını ifade eden Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “6 Eylül Meydanı da, ilçemizin merkezinde bulunan ve neredeyse atıl hale gelmiş bir meydandı. Bununla ilgili hemen çalışma başlatarak, güzel bir peyzaj çalışması ve aydınlatmalarıyla meydanımızı yeniledik. Şahane bir meydan haline getirerek, ilçemize canlılık kazandırdık. Ortaya çıkan görüntü, bizleri de mutlu ediyor. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
13:00
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.