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Gölmarmara Uğur Mumcu Caddesi yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 11.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde yapılan sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde yapılan sathi kaplama çalışması tamamlandı. Mahalle sakinleri ve muhtarlar, çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde sathi kaplama çalışmalarını da tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları incelemek üzere Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ne gitti. Burada Atatürk Mahallesi, Kayapınar Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelen Çevirmeci’ye Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli de eşlik etti. Çevirmeci, mahalle muhtarlarından yol hakkındaki memnuniyetlerini dinledi.
Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı, “Şehrimizin içinde bulunan hareketli bir yol burası. Merkeze girmek isteyen vatandaşlarımız çevre yolundan bağlanarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun yapılması ilçemiz için çok iyi oldu. Yan yana iki araç çok zor geçiyordu. Bu yolumuz yapılınca artık araçlarımız daha rahat gelip geçebiliyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
İhsaniye Mahallesi Hayrettin Yavrular ise, “Bu yolumuz önceden çok çukurluydu. Toprak ve çamur içindeydi. Sağ olsun Cengiz Başkanımız yolumuzu yaptırdı. Yolumuz şimdi çok güzel. Burası Akhisar Salihli’ye doğru kestirme bir yol. Daha önceden vatandaşlar çok dolanıyordu. Şimdi buradan kısa mesafe giderek istedikleri yere varıyorlar. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Kayapınar Mahallesi Muhtarı Muhlis Çelik de şunları söyledi: “Bizim bu yolumuz eskiden çok kötüydü. Yolun çevresindeki mahalleler ve evler bu yoldan çok rahatsızdı. Sevgili başkanımız Cengiz Ergün buna bir el attı ve sonuç çok güzel oldu, insanlar çok memnun kaldı.”

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