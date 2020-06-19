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Gölova’da 10 bin maske üretildi

SİVAS HABERLERİ  | 19.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gölova ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 10 bin maske üretildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gölova Kültür ve Sanat Evinde üretilen maskeler Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney, İlçe Emniyet Amiri Erol Arslan ve iş insanı Harun Bektaş’ın katılımıyla Gölova Kaymakamlığına teslim edildi.Karaosmanoğlu, Kovid-19 sürecinde maske dikimi gerçekleştiren kadınlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Karaosmanoğlu, daha sonra İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisini ziyaret etti.

Sivas’ın Gölova ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 10 bin maske üretildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gölova Kültür ve Sanat Evinde üretilen maskeler Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney, İlçe Emniyet Amiri Erol Arslan ve iş insanı Harun Bektaş’ın katılımıyla Gölova Kaymakamlığına teslim edildi.
Karaosmanoğlu, Kovid-19 sürecinde maske dikimi gerçekleştiren kadınlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Karaosmanoğlu, daha sonra İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Karaosmanoğlu, üretilen el emeği ürünleri inceledi.

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