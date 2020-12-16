Gölova’ya milyonluk yatırım yapıldı

Sivas’ın Gölova ilçesinde 2020 yılı yatırım programı dahilinde hayata geçirilen projelere 9 milyon 625 bin TL harcama yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Gölova ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Gölova ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 3 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 17 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 4 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 1 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Öte yandan ilçe genelinde köylere 15 bin 950 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.

9 hektar alanda sulama yapılacak

Yatırım programı kapsamında Gölova ilçesinde 5 adet içme suyu projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek. Diğer yandan, ilçede 2020 yılı yatırım programı doğrultusunda 1 okul onarımı ile 2 yeni okulun yapımı da tamamlandı. 2020 yılında bugüne kadar Gölova’da kırsal alt yapıya 829 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 8 milyon 796 bin TL olmak üzere, toplam 9 milyon 625 bin TL harcama yapıldı.

