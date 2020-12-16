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Gölova’ya milyonluk yatırım yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 16.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gölova ilçesinde 2020 yılı yatırım programı dahilinde hayata geçirilen projelere 9 milyon 625 bin TL harcama yapıldı.Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Gölova ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Sivas’ın Gölova ilçesinde 2020 yılı yatırım programı dahilinde hayata geçirilen projelere 9 milyon 625 bin TL harcama yapıldı.
Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Gölova ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Gölova ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 3 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 17 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 4 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 1 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Öte yandan ilçe genelinde köylere 15 bin 950 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.
9 hektar alanda sulama yapılacak
Yatırım programı kapsamında Gölova ilçesinde 5 adet içme suyu projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek. Diğer yandan, ilçede 2020 yılı yatırım programı doğrultusunda 1 okul onarımı ile 2 yeni okulun yapımı da tamamlandı. 2020 yılında bugüne kadar Gölova’da kırsal alt yapıya 829 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 8 milyon 796 bin TL olmak üzere, toplam 9 milyon 625 bin TL harcama yapıldı.

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