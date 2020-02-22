Gölyaka’da değerlerimle değerliyim projesi sürüyor

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan değerlerimle değerliyim projesi tüm hızı ile devam ediyor.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe genelinde değerlerimle değerliyim projesini tüm hızı ile sürdürüyor. Proje kapsamında her ay bir değer ön plana çıkartılarak o değer üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda şubat ayı değeri sabır olarak belirlendi. Bu kapsamda Gölyaka Anaokulu sabır etkinliği gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikte çocuklara sabır değeri kazandırılmaya çalışıldı. Sabırla geçen bir haftanın ardından çocuklara sabır madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ve Şube Müdürü Ahmet Girgin tarafından miniklere verildi.

