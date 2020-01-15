YURTHABER
  4. Gömbe Panayır Alanı projesi ihalesi yapıldı

Gömbe Panayır Alanı projesi ihalesi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde yapımı planlanan Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesine ilişkin ihale yapıldı.Türkiye’nin en büyük yaylarından Gömbe için yıllardır talep edilen Panayır Alanı projesinde ilk adım atıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde yapımı planlanan Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesine ilişkin ihale yapıldı.
Türkiye’nin en büyük yaylarından Gömbe için yıllardır talep edilen Panayır Alanı projesinde ilk adım atıldı. Gömbe Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, açık teklif usulü ile Kaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, vatandaşların talebi doğrultusunda Gömbe Panayır Alanı projesiyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını hatırlatarak, “Geçtiğimiz günlerde Antalya Valimizle imzaladığımız proje işbirliği protokolünün ardından konuyla ilgili ihaleyi de yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde yeni panayır alanımız hizmet verecek. Projenin, Kaş’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Gömbe Panayır Alanı projesi 3 bin 432 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Proje kapsamında, 105 metrekarelik tuvalet ve 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak, çevre düzenlemesi yapılacak. Üstü kapalı olacak yeni panayır alanının bu yıl içerinde hizmet vermesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.