YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet Himam’dan, Turgay Erdem’e teşekkür ziyareti

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet Himam’dan, Turgay Erdem’e teşekkür ziyareti

BURSA HABERLERİ  | 02.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçedeki yol yapım çalışmalarına destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.Geçtiğimiz ay Gömeç Belediyesi’nin destek taleplerini olumlu karşılayan Nilüfer Belediyesi ilçedeki ova, sahil yolları ve zeytinliklere ulaşımın sağlandığı alanlarda 15 gün süren yol yapım çalışmalarına destek verdi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçedeki yol yapım çalışmalarına destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz ay Gömeç Belediyesi’nin destek taleplerini olumlu karşılayan Nilüfer Belediyesi ilçedeki ova, sahil yolları ve zeytinliklere ulaşımın sağlandığı alanlarda 15 gün süren yol yapım çalışmalarına destek verdi. Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçeye iş makinesi ve personel göndererek yol yapım çalışmalarının tamamlanmasına destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Turgay Erdem’e duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür eden Himam, “Türkiye’ye örnek olan projeleri birçok yerel yönetime ilham veren Nilüfer Belediyesi’nin destekleri maddi ve manevi anlamda bizim için çok değerli” dedi. Başkan Turgay Erdem de Himam ve ekibine nezaket ziyaretleri için teşekkür etti. Erdem “Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ve gelişmekte olan turizmi ile Balıkesir’in güzel ilçesi Gömeç’i kardeş belediyemiz olarak görüyoruz. Gömeç Belediyesi ile olan ilişkilerimizi tarımsal projeler, kırsal kalkınma ve turizm alanlarında daha sıkı iş birlikleri ile sürdürmek isteriz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:32
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.