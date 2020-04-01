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Gömeç Belediyesi 65 yaş üstü için seferber oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Gömeç Belediyesi evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.Yaşlıların toplumumuzda önemli bir değer olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 112 - 155 - 156 - 0530 098 4210 vefa sosyal destek hatlarımızdan bizlere ulaşabilir.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Gömeç Belediyesi evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.
Yaşlıların toplumumuzda önemli bir değer olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 112 - 155 - 156 - 0530 098 4210 vefa sosyal destek hatlarımızdan bizlere ulaşabilir. Her konuda kendilerine yardımcı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”dedi.
Himam, “Salgın hastalığın ilk anından itibaren Gömçe Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirerek gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra belediye meclis üyelerimiz ile birlikte kapı kapı dolaşarak hem bilgilendirme yapıyor, hem de eksiklikleri tespit ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında kendilerinin yanında olacağımızı hatırlatıyoruz”diye konuştu.

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