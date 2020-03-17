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Gömeç’ e TOKİ müjdesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamına Balıkesir’in Gömeç ilçesini de dahil etti.Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İram Himam Ankara’da girişimlerinin ardından başkentten TOKİ müjdesi ile döndü.Ayağının tozuyla döndüğü Gömeç’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Ankara ziyaretlerimizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcı Dursun Baştürk ile karşılıklı görüştük.

Gömeç’ e TOKİ müjdesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamına Balıkesir’in Gömeç ilçesini de dahil etti.
Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İram Himam Ankara’da girişimlerinin ardından başkentten TOKİ müjdesi ile döndü.
Ayağının tozuyla döndüğü Gömeç’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Ankara ziyaretlerimizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcı Dursun Baştürk ile karşılıklı görüştük. Bu görüşmelerin sonucunda 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamında ilçemizin de dahil edilmesi konusunda karara vardık. Yaptığımız yoğun görüşmelerin ardından ilçemizin de dahil edildiği sosyal konut projesine 2021 yılında başlanması planlanıyor” dedi.

Gömeç’ e TOKİ müjdesi

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