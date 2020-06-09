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  4. Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz:

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz:

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, öğretmenlerin kendi okullarında yada bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmaları yapabileceklerini açıkladı.Aköz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran’da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz:

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, öğretmenlerin kendi okullarında yada bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmaları yapabileceklerini açıkladı.
Aköz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran’da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığını söyledi.
22-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerimizin uygulayacakları yılsonu mesleki çalışma programı kapsamında Aköz, “Mesleki çalışmalar okulda yapılacak. Şehir dışında bulunan öğretmenler bulundukları il/ilçede katılabilecek. Kronik hastalıkları ile 24.haftadan itibaren hamile olan öğretmenler İdari İzinli sayılacak” diye konuştu.

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