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Gömeç’te Başkan Himam kar yağışından memnun

17.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam Türkiye’nin kuzey batısını etkisine alan kar yağışının bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldüreceğini savundu.Uzunca bir süredir beklenmekte olan kar yağışının yer altı sularına da faydalı olacağını kaydeden Başkan Himam, “Özellike zeytinlerimize zarar veren halkalı leke zararlısı gibi mantarların gelişmelerinin dizginlenmesine yarayan soğuk hava koşulları, ayrıca ağaçların bahar aylarında daha fazla meyve vermelerini de sağlayacaktır.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam Türkiye’nin kuzey batısını etkisine alan kar yağışının bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldüreceğini savundu.
Uzunca bir süredir beklenmekte olan kar yağışının yer altı sularına da faydalı olacağını kaydeden Başkan Himam, “Özellike zeytinlerimize zarar veren halkalı leke zararlısı gibi mantarların gelişmelerinin dizginlenmesine yarayan soğuk hava koşulları, ayrıca ağaçların bahar aylarında daha fazla meyve vermelerini de sağlayacaktır. Bu nedenle de umut ediyorum ki; “Bu yağışların ardından çiftçilerimiz ve yeraltı kaynaklarımız için yeteri kadar birikim yapabileceklerdir. Bu duygularla, bölgemizde bereketli ve afatsız yağışların olmasını diliyorum” diye konuştu.

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