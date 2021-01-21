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Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti

21.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Milliyetçi Hareket Partisi üye sayısını arttırabilmek için düğmeye bastı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Milliyetçi Hareket Partisi üye sayısını arttırabilmek için düğmeye bastı. İlçe Başkanı Muammer Birdar’ın öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında yılsonuna kadar 500 yeni üyenin partiye kazandırılması hedefleniyor.
Ülkücü camiada uzun yıllar hizmet verip, günümüzde başka partilerin içerisinde siyaset yapanlara da “Yuvaya Dön” çağrısında bulunan MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, ülkücü hareketin iktidarı için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin de altını çizdi.
İçinde vatan, millet ve devlet aşkı olan herkesi MHP çatısı altında görmeyi arzuladıklarını vurgulayan Başkan Birdar, “Bu amaçla Gömeç merkez başta olmak üzere ilçemizin kırsal mahallelerinde ikamet eden gençlerimize vatanımızın bölünmesini isteyen iç ve dış mihraklara karşı davamızı anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan ülkücü hareketin lideri rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in çizdiği yolda, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedeflere koşarak ulaşmanın gayretindeyiz. Bu uğurda da Gömeç MHP teşkilatı olarak bu mücadeleyi her geçen gün daha da güçlenen partimize taze kanların da katılımıyla daha çabuk kavuşacağımızdan da hiç şüphemiz yoktur. Bu düşünceyle yeni üye kayıtlarımızı hızlandırdık. Bu çalışmamız beklediğimizden de çok ilgi gördü.” diye konuştu.

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