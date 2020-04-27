Gomis Fenerbahçe yolunda!

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.
Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği belirtildi. Daha önce de iki kez Fenerbahçe'nin gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak; tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
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