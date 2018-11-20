Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

4 / 17 "Eğer biri parasını alamıyorsa FIFA'ya gider. "

7 / 17 "Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil. Gomis'ten önce bu noktada mıydı Galatasaray?"

9 / 17 "Gomis, ayrılmak istemedi. Fatih Terim ile ilişkisi çok iyiydi."

10 / 17 "Hiç problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim ‘olmaz’ dedi."