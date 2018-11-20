Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Galatasaray’ın başına durup dururken Bafetimbi Gomis krizi çıktı...
Ve açıklama geldi
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Fransız oyuncunun menajeri Patrick Mendy, güvenlik kamerası görünce konuşmaya başladı.
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Patrick Mendy'nin sözleri:
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''Gomis 5 ay Galatasaray'dan para almadan oynadı."
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"Eğer biri parasını alamıyorsa FIFA'ya gider. "
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"Kulüp parayı ödemek zorunda kalır."
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"Gomis bu mektubu asla göndermedi. "
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"Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil. Gomis'ten önce bu noktada mıydı Galatasaray?"
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"Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Gomis'ten sonra geldikleri nokta ortada."
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"Gomis, ayrılmak istemedi. Fatih Terim ile ilişkisi çok iyiydi."
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"Hiç problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim ‘olmaz’ dedi."
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"Başkan Mustafa Cengiz'in görevi Gomis'i kötülemek olmamalı."
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"Devam etmek için çözüm yolları bulmak olmalı. Sürekli Gomis hakkında konuşuyor. Gomis, Gomis, Gomis...''
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''Gomis, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Aziz başkan açıklarsa.''
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Gomis’in menajerine cevap ise Galatasaray camiasından geldi... Fransız oyuncunun Suudi Arabistan Ligi’ne gittiği için pişman olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici şu sözleri söyledi:
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''Şampiyonlar Ligi’nde oynamak yerin, boş tribünlere oynadığı için bin pişman."
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"Abdürrahim Bey kibar davrandı. Sadece Bafetimbi Gomis’in bir rezilliğini anlattı."
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"Aziz Başkan çıkıp konuşursa, Galatasaraylıların yüzüne bakamaz. 'Galatasaray, paramı veremiyor. İsterseniz size imza atmaya hazırım' diye kimle, Fenerbahçe’ye mesaj gönderdiğini çok dürüstse çıkıp açıklasın." (FOTOSPOR)
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