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Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis konusunda yönetimle, futbolcu arasındaki söz düellosu devam ediyor.

Galatasaray’ın başına durup dururken Bafetimbi Gomis krizi çıktı...

Ve açıklama geldi

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Fransız oyuncunun menajeri Patrick Mendy, güvenlik kamerası görünce konuşmaya başladı.

Fransız oyuncunun menajeri Patrick Mendy, güvenlik kamerası görünce konuşmaya başladı.
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Patrick Mendy'nin sözleri:

Patrick Mendy'nin sözleri:
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''Gomis 5 ay Galatasaray'dan para almadan oynadı."

''Gomis 5 ay Galatasaray'dan para almadan oynadı."
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"Eğer biri parasını alamıyorsa FIFA'ya gider. "

"Eğer biri parasını alamıyorsa FIFA'ya gider. "
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"Kulüp parayı ödemek zorunda kalır."

"Kulüp parayı ödemek zorunda kalır."
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"Gomis bu mektubu asla göndermedi. "

"Gomis bu mektubu asla göndermedi. "
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"Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil. Gomis'ten önce bu noktada mıydı Galatasaray?"

"Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil. Gomis'ten önce bu noktada mıydı Galatasaray?"
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"Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Gomis'ten sonra geldikleri nokta ortada."

"Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Gomis'ten sonra geldikleri nokta ortada."
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"Gomis, ayrılmak istemedi. Fatih Terim ile ilişkisi çok iyiydi."

"Gomis, ayrılmak istemedi. Fatih Terim ile ilişkisi çok iyiydi."
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"Hiç problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim ‘olmaz’ dedi."

"Hiç problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim ‘olmaz’ dedi."
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"Başkan Mustafa Cengiz'in görevi Gomis'i kötülemek olmamalı."

"Başkan Mustafa Cengiz'in görevi Gomis'i kötülemek olmamalı."
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"Devam etmek için çözüm yolları bulmak olmalı. Sürekli Gomis hakkında konuşuyor. Gomis, Gomis, Gomis...''

"Devam etmek için çözüm yolları bulmak olmalı. Sürekli Gomis hakkında konuşuyor. Gomis, Gomis, Gomis...''
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''Gomis, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Aziz başkan açıklarsa.''

''Gomis, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Aziz başkan açıklarsa.''
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Gomis’in menajerine cevap ise Galatasaray camiasından geldi... Fransız oyuncunun Suudi Arabistan Ligi’ne gittiği için pişman olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici şu sözleri söyledi:

Gomis’in menajerine cevap ise Galatasaray camiasından geldi... Fransız oyuncunun Suudi Arabistan Ligi’ne gittiği için pişman olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici şu sözleri söyledi:
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''Şampiyonlar Ligi’nde oynamak yerin, boş tribünlere oynadığı için bin pişman."

''Şampiyonlar Ligi’nde oynamak yerin, boş tribünlere oynadığı için bin pişman."
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"Abdürrahim Bey kibar davrandı. Sadece Bafetimbi Gomis’in bir rezilliğini anlattı."

"Abdürrahim Bey kibar davrandı. Sadece Bafetimbi Gomis’in bir rezilliğini anlattı."
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"Aziz Başkan çıkıp konuşursa, Galatasaraylıların yüzüne bakamaz. 'Galatasaray, paramı veremiyor. İsterseniz size imza atmaya hazırım' diye kimle, Fenerbahçe’ye mesaj gönderdiğini çok dürüstse çıkıp açıklasın." (FOTOSPOR)

"Aziz Başkan çıkıp konuşursa, Galatasaraylıların yüzüne bakamaz. 'Galatasaray, paramı veremiyor. İsterseniz size imza atmaya hazırım' diye kimle, Fenerbahçe’ye mesaj gönderdiğini çok dürüstse çıkıp açıklasın." (FOTOSPOR)
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Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU REZİLLİK DEĞİL Kİ! SEN FUTBOLCUNUN PARASINI VERME,SONRA DA MEYDANA ÇIKIP ONA LAF SÖYLE! YOK BÖYLE BİR DÜNYA EFENDİ!
Galatasarayın yonetımı herzaman aynı pıslıgı yapar futbolcunun parasını aylarca vermez bıktırır kacırı rıbery hajrovıc butun getırdıgı yabancı futbolculara aynısını yapmıs kacan kacmıs kacmayan sozlesmesı bnıtınce arkasına bakkmadan kamsdır adama 5 ay parasını vermessen madem gec verıyolar zamn ısterım demesı kadar dogal bı hak yoktur yerlı futbolcu garıblerım susar yabancıyı susturamassın adamın sayesınde şampıyon olup şligine katıldın daha ne konusuyosun
rezil kulübün rezil yöneticilerinin rezil futbolcuları
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