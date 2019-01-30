Gomis'ten gece yarısı Diagne paylaşımı!

Fransız futbolcu, salı günü bir araya geldiği Diagne ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. Galatasaray formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor." diye konuştu.

I had a great day with my little bro Mbaye

I wish you a good second part of the season. I would like to see you beat my record with the galatasaray jersey...????

Records are made to be beaten

Strength to you ????????

Your best scorer gift waiting you.???????? pic.twitter.com/eXvMvU2aLn — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 29 Ocak 2019



