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Gomis'ten gece yarısı Diagne paylaşımı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 30.01.2019 02:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'da transferi için büyük çaba sarf edilen Mbaye Diagne hakkında, sarı-kırmızıların eski gol kralı Bafetimbi Gomis flaş bir paylaşım yaptı.

Gomis'ten gece yarısı Diagne paylaşımı!

Fransız futbolcu, salı günü bir araya geldiği Diagne ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. Galatasaray formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne Bafetimbi Gomis

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