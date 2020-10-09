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‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Telefon dolandırıcısı, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir esnafı dolandırmaya çalıştı.Camiatik Mahallesi’nde işyeri sahibi Erdinç Pilan’ı telefonla arayarak, "Ben senin müşterinim" diyen bir şahıs, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle esnafı soyup soğana çevirmeye kalkıştı.

‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı

Telefon dolandırıcısı, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir esnafı dolandırmaya çalıştı.
Camiatik Mahallesi’nde işyeri sahibi Erdinç Pilan’ı telefonla arayarak, "Ben senin müşterinim" diyen bir şahıs, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle esnafı soyup soğana çevirmeye kalkıştı. Pilan’ı belirttiği adrese çağıran şahıs, “Hacı dedem küp bulmuş, 60 bin lira ayarla gel parayı yiyelim” dedi.

‘Uyanık olun’
Telefonda duyduğu sözler üzerine şoke olan Erdinç Pilan, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti. Pilan, vatandaşların bu tür telefon aramalarına karşı uyanık olmalarını istedi.

‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı

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Hayrabolu
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Kapakli
Bilir Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
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