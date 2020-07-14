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Göncek yolu sıcak asfalt çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde geçen yıl viraj kesme, eğim düzeltme ve yol düzenleme çalışmaları tamamlanan Göncek köyü yolunda sıcak asfalt atma çalışmalarının başladığı bildirildi.Emet İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, geçen yıl alt yapı çalışmalarına başlanan Göncek köyü yolunda şimdide asfalt atma çalışmalarının başladığını belirtti.

Kütahya’nın Emet ilçesinde geçen yıl viraj kesme, eğim düzeltme ve yol düzenleme çalışmaları tamamlanan Göncek köyü yolunda sıcak asfalt atma çalışmalarının başladığı bildirildi.
Emet İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, geçen yıl alt yapı çalışmalarına başlanan Göncek köyü yolunda şimdide asfalt atma çalışmalarının başladığını belirtti. Mallı, ’’İlçemiz Yeniceköy yol ayrımından Göncek köyümüze uzanan 3 kilometrelik yolumuzda sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’ye mal olan yolumuz 6 metre genişliğe ulaşırken, kısa sürede tamamlanacak. Köy halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.”dedi.
Özellikle eğitim dönemlerinde taşımalı eğitimde sıkıntılar yaşandığı için köy yolunun aciliyet içerdiğini belirten İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı” Anaokulu öğrencileri köyde öğrenim görürken Göncek köyümüzde her gün 7 çocuğumuz ilkokul için Yeniceköye, 8 çocuğumuz ortaokul için Emet’e servisle gelip gidiyor. Engebeli ve virajlı olan yolda daha önceleri atılan asfaltın büyük kısmı kullanılamaz haldeyken, özellikle kış aylarında yolun durumu öğrenci velilerini tedirgin ediyordu. Bu sorunu çözeceğimizi söz vermiştik. Geçen yıl alt yapı çalışmaları ve stabilize çalışmaları tamamlanan yolumuzda bugün sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma ile artık köyümüzün yolu 6 metre genişliğe ve sıcak asfalta kavuştu. Artık Çocuklarımız güvenle servisleriyle okullarına gidip gelebilecekler.Memleketimize hayırlı olsun “dedi.
Emet il genel meclisi üyeleri yapılan çalışmalar için İl özel idaresine, il genel meclisine teşekkürlerini sundular.

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