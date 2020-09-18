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  4. Gönen Kaymakamı Yurt’tan Gaziler günü mesajı

Gönen Kaymakamı Yurt’tan Gaziler günü mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Bir mesaj yayınladı.Mesajında Yurt; "Tarih boyunca vatanı ve bayrağı için canını yok saymış olan bu milletin evlatları, Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’na ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiştir ki Gazi vatan sevgisinin sembolü; şehitlik ve gazilik toprağı vatan yapan değerlerimizdir.

Gönen Kaymakamı Yurt’tan Gaziler günü mesajı

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Bir mesaj yayınladı.
Mesajında Yurt; "Tarih boyunca vatanı ve bayrağı için canını yok saymış olan bu milletin evlatları, Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’na ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiştir ki Gazi vatan sevgisinin sembolü; şehitlik ve gazilik toprağı vatan yapan değerlerimizdir. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. Korona virüs salgını nedeniyle çocuklarımız okullarından uzak kaldı. Salgın atlatılacak, bu zor günler en sağlıklı şekilde geride bırakılacaktır. Ancak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza vatan sevgisi ve tarih bilinci ile birlikte milli ve manevi değerlerin aktarılması ülkemizin ve milletimiz için son derece önem arz etmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için hiç düşünmeden canını ortaya koymuş olan ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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