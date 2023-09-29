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  4. Gönen OSB’de çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

Gönen OSB’de çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

29.09.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Gönen Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın meydana geldi.

Yoğun uğraşlar sonucunda civardaki fabrikalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde Mutlular Enerji Santrali yanında bulunan bin 200 adet saman balyasının yandığı ve yangının yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangına Gönen İtfaiye Ekipleri ve su tankerleri dışında askeri tankerler ile TOMA araçları ile müdahale edildi. Birçok personelin çaba gösterdiği yangın 5 saatlik uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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