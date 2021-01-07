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Gönen’de 500 vatandaşa pandemi desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 16:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı covid 19 tedbirleri sebebiyle işletmesi kapanan esnaf ve işletmelerde işsiz kalan vatandaşlara destek ödemesi yaptı.Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçede Covid 19 tedbirleri sebebiyle işletmesi kapanan esnaf ve kapanan işletme dolayısıyla işsiz kalan vatandaşlara destek ödemesi yaptı.Esnaf odaları, muhtarlar ve bireysel başvuruları değerlendiren vakıf yönetimi bu kapsamdaki 500 vatandaşa toplam 250 bin TL ödemede bulundu.

Gönen’de 500 vatandaşa pandemi desteği

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı covid 19 tedbirleri sebebiyle işletmesi kapanan esnaf ve işletmelerde işsiz kalan vatandaşlara destek ödemesi yaptı.
Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçede Covid 19 tedbirleri sebebiyle işletmesi kapanan esnaf ve kapanan işletme dolayısıyla işsiz kalan vatandaşlara destek ödemesi yaptı.
Esnaf odaları, muhtarlar ve bireysel başvuruları değerlendiren vakıf yönetimi bu kapsamdaki 500 vatandaşa toplam 250 bin TL ödemede bulundu. Konu hakkında bir açıklama yapan Gönen Kaymakamı ve vakıf yönetim kurulu başkanı Arslan Yurt. "Her zaman olduğu gibi Yaşanan bu zor dönemde de mağdur insanımızın yanında olan Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu yardımla vatandaşlarımızın mağduriyetini kısmen de olsa gidermeye yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hangi kesinden olursa olsun mağdur vatandaşlarımızın ihbarı halinde vakfımız imkanlar ölçüsünde yardımlarındaki devam edecek. Halkımızdan ihtiyaç sahipleri konusunda bizimle irtibat kurmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

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