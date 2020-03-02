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Gönen’de Mehmetçik’e destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Gönen ilçesine bağlı Sarıköy’de bulunan eğitim kurumlarındaki öğrenci ve eğitimciler Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptılar.

Gönen ilçesine bağlı Sarıköy’de bulunan eğitim kurumlarındaki öğrenci ve eğitimciler Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptılar. Yürüyüşe katılanlara jandarma ekipleri çikolata dağıtarak, teşekkür etti.
Gönen’in Sarıköy mahallesinde eğitim kurumları Atatürk İlkokulu önderliğinde Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıköy Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri Mehmetçiğin yanında olduğunu onlara manevi olarak destek verdiğini ifade etmek için ’Şehitler ölmez, Vatan bölünmez’ yürüyüşü yaptılar.
Mehmetçiğe destek yürüyüşünde korteje katılan öğrenci, eğitimciler ve vatandaşlara jandarma çikolata dağıtarak, teşekkür ettiler. Kortej destek yürüyüşü sırasında sloganlar atarak, yürüyüşü tamamladı.

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