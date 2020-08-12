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Gönen’de muhtar ve imamlara korona toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ilgili kurum amirleri, merkez mahalle muhtarları ve merkez cami imamlarının katılımıyla korona virüs tedbirleri koordinasyon toplantısının ardından bugün de kırsal mahalle muhtarları ve kırsal mahalle cami imamları ile bir araya gelindi.Gönen Belediye Başkanlığı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, son günlerde Covid-19 vak’alarının artışa geçmesi sebebiyle özellikle düğün, nişan, mevlit, cenaze namazı ve taziye gibi etkinliklerde alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin uygulanmasında muhtarlar ve imamlar başta olmak üzere kamu görevlilerinin üzerine düşen görevler görüşüldü.Vatandaşların bu tür etkinlikleri mümkün olduğunca az katılımcı ile gerçekleştirmeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesi hususlarında vatandaşlara en yakın konumda kamu görevi yürüten muhtar ve imamların gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapmalarının önemine dikkat çekildi.

Gönen’de muhtar ve imamlara korona toplantısı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ilgili kurum amirleri, merkez mahalle muhtarları ve merkez cami imamlarının katılımıyla korona virüs tedbirleri koordinasyon toplantısının ardından bugün de kırsal mahalle muhtarları ve kırsal mahalle cami imamları ile bir araya gelindi.
Gönen Belediye Başkanlığı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, son günlerde Covid-19 vak’alarının artışa geçmesi sebebiyle özellikle düğün, nişan, mevlit, cenaze namazı ve taziye gibi etkinliklerde alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin uygulanmasında muhtarlar ve imamlar başta olmak üzere kamu görevlilerinin üzerine düşen görevler görüşüldü.
Vatandaşların bu tür etkinlikleri mümkün olduğunca az katılımcı ile gerçekleştirmeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesi hususlarında vatandaşlara en yakın konumda kamu görevi yürüten muhtar ve imamların gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapmalarının önemine dikkat çekildi. Kaymakam Arslan Yurt, söz konusu toplu etkinliklerde vatandaşların kararlılıkla uyarılması ve kolluk denetimlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi noktasında imamlar ve muhtarların kolluk birimleri ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya; Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Jand.Bnb. Temel Kılıç, İlçe Müftüsü Şaban Apaydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Yusuf Emiral, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aylin Kılıç katıldılar.

Gönen’de muhtar ve imamlara korona toplantısı

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