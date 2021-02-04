YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gönen’de trafik kazası; 1 yaralı

Gönen’de trafik kazası; 1 yaralı

04.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden yaralandı.Gönen - Tütüncü yolunda meydana gelen kazada, 10 T 6523 plakalı ticarî araç takla attı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden yaralandı.
Gönen - Tütüncü yolunda meydana gelen kazada, 10 T 6523 plakalı ticarî araç takla attı. Araçta sıkışan AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden (26), olay yerine intikal eden itfaiye tarafından çıkarıldı. Şuuru açık olarak Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tetkiklerinin devam ettiği, durumunun iyi göründüğü öğrenildi. Araç çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi Anadolu Basket

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi Anadolu Basket

Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu

Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 20 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 20 aranan şahıs yakalandı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen kuruldu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.