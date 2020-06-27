YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gönen’e Ömer Seyfettin Fakültesi

Gönen’e Ömer Seyfettin Fakültesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bandırma 17 Eylül Üniversitesine bağlı Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gönen’e taşınması için protokol imzalandı.Gönen halkının uzun yıllardır özlemini çektiği fakülte için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesine bağlı Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gönen’e taşınması için protokol imzalandı.
Gönen halkının uzun yıllardır özlemini çektiği fakülte için somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Gönen Kaymakamlığının önderlik ettiği fakülte derneğinin kurulmasından sonra Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gönen’e taşınması için uzlaşma sağlanmıştı. İkinci adım olarak üniversite ile Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği arasında bina yapım protokolü imzalandı.
İmza töreninde Kaymakam Arslan Yurt, Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, dernek yönetim kurulu, siyasi ve sivil toplum temsilcileri hazır bulundu. Törende protokol mensupları konuşmalar yaparak fakültenin ilçe için önemini ve halkın beklentilerini anlattılar. Daha sonra rektörlük ile dernek Başkanlığı arasında protokol imzalandı.
Fakülte binası en geç 2 içinde yapılacak
Dernek başkanı Hüseyin Şener binayı iki yolda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını taahhüt etti. Rektör Özdemir açılacak bölümlerle üç beş yılda öğrenci sayısının 2 bin 500-3 bine ulaşacağını belirtti. Milletvekili Subaşı Bandırmaya Tıp Fakültesi kazandırdıklarını, Gönen ilçesine fakülte ve diğer sosyal- sportif tesisler kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Kaymakam Yurt ta en az iki fakülte ve fizik tedavi merkezi talepleri olduğunu, halk ve iş insanlarında istek ve irade olduğunu, Gönen eğitimini sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma araçlarından biri olarak gördüklerini, fakültenin ilçeye çok katkı sağlayacağını ifade ederek hayırseverleri desteğe davet etti. Fakültenin bir an önce inşaatına başlanarak tamamlanması için hayırseverleri dernek yönetimi veya Kaymakamlıkla irtibata geçemeye davet ediyoruz. Gönen’e hayırlı olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:17
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.