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Gönen’in yüksek kesimlerine ilk kar düştü

14.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Gönen İlçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesine yılın ilk karı düştü.

Balıkesir’in Gönen İlçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesine yılın ilk karı düştü. Yağan kar mahalle halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Son yılların en kurak kışını yaşayan Balıkesir’in Gönen İlçesinde son iki gündür yağan sağanak yağmurların ardından ilçenin en yüksek yerlerinden olan Fındıklı Mahallesine yılın ilk karı düştü. Yağan karın ardından mahalle halkı "bereket yağıyor" diye sevinçlerini dile getirdiler.
Öte taraftan Gönen İlçe merkezinde Cuma günü yoğun kar yağışı beklenirken, Gönen Barajında düşen su seviyesinin yağan sağanak yağmurlar ve gelecek kar yağışı ile dolması bekleniyor.

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