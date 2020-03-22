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"Gönlü genç" öğrencilerden "Biz Evdeyiz" kampanyası

İZMİR HABERLERİ  | 22.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Tek kayıt şartı "60 yaş" olan Tazelenme Üniversitesinin öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri Instagram'da kampanyaya özel açılan hesaptan paylaşıyor, yaşıtlarına "evde kalmaları" çağrısında bulunuyor - Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Sevnaz Şahin: - "Çok heyecan duyduğumuz bir çalışma yaptık. Diyoruz ki gelin birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım, yalnızlığımıza arkadaş olalım"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Tazelenme Üniversitesinin en genci 60 yaşında olan öğrencileri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı "Biz Evdeyiz" kampanyası başlatıldı.

Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla başlatılan ve 60 yaş üstü vatandaşların toplumla bütünleşmesi için oluşturulan Tazelenme Üniversitesi, faaliyetlerini internet ortamında sürdürme kararı aldı.

Koronavirüsün tehdidi altındaki yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve aynı zamanda sosyal yaşamdan kopmamasını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Instagram üzerindeki "bizevdeyizz" hesabından paylaşımlar yapılıyor.

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri buradan paylaşıyor, yaşıtlarına "evde kalmaları" çağrısında bulunuyor.

Fotoğraf ve videolarda, ileri yaşlı bireylerin turşu kurdukları, yoga veya müzik yaptıkları görülüyor, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yolları anlatılıyor.

- "Birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım"

Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, yine sosyal paylaşım sitesinde yaptığı çağrıda, dünyadaki koronavirüs salgınını durdurmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

"Biz Evdeyiz" adlı bir kampanya başlattıklarını söyleyen Şahin, "Çok heyecan duyduğumuz bir çalışma yaptık. Diyoruz ki gelin birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım, yalnızlığımıza arkadaş olalım." dedi.

Kampanyaya spor videosuyla destek veren 68 yaşındaki Osman Tartıcalı, eklemleri güçlendirmek için önerilerde bulunuyor.

75 yaşındaki Perihan Orhan ise evde kalmaktan sıkılmadığını çünkü dikiş makinesiyle kendine şalvar, yakınlarına kıyafet diktiğini anlatıyor.

Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaşmıştı.

Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor, tercih ettikleri derslere göre tarih çalışıyor, tango ya da felsefe öğreniyorlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Biz Evdeyiz "Tazelenme Üniversitesi"

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